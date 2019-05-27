Karaman’da polisten uyuşturucu hap operasyonu

Karaman’da polisin durdurarak arama yaptığı araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi N. ve Seda E., isimli şahısların il dışından uyuşturucu hap getirecekleri yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu aracı il girişinde beklemeye başladı. Polis arama noktasına gelen araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Fevzi N. ve Seda E., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



