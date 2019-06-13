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Karaman'da sağanak, sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu.

Muammer ŞEN KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Kent merkezinde çok sayıda evin bodurum katını su bastı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, kısa sürede yolları göle çevirdi. Kent genelinde 100'den fazla binanın bodrum katlarını su basarken, bazı yollarda polis tarafından trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler ise göle dönen yollar ve alt geçitlerdeki biriken suları tahliye etmek için mücadele etti. Evlerini su basan vatandaşlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önüne kurdukları barikatlarla sel suyunun evlerine girmesini engellemeye çalıştı.

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