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Karaman’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

Karaman’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 15.30 sıralarında Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde meydana geldi.

Karaman’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Oflaz (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Oflaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada alev alan traktör ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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