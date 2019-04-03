Karaman'da seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti'nin Karaman Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itirazı üzerine 9 sandıkta yeniden yapılan sayımda, itiraz MHP lehine sonuçlandı.

Karaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı, aldığı 35 bin 893 oyla kazandı. AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin ise 34 bin 842 oy aldı.

Bunun üzerine AK Parti, tüm sandıkların ve geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için itirazda bulundu. Karaman Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 9 sandıktaki oylar yeniden değerlendirildi ve itiraz MHP lehine sonuçlandı.

AK Parti Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Karaman'da MHP Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı'nın 35 bin 893, AK Parti Adayı Mahmut Sami Şahin'in 34 bin 842 oy aldığını hatırlattı.

- "İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkımız var. Bunu kullanacağız"

Arada 1051 oy fark olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Arada az fark olması nedeniyle yasal süreler içerisinde Karaman Merkez İlçe Seçim Kurulu'na tüm sandıkların ve geçersiz oyların tekrar sayımı için itiraz ettik. İlçe Seçim Kurulu oy çokluğu ile tüm oyların sayımı itirazımızı reddederek sadece 9 sandığa olan itirazımızı kabul etti. 9 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Bu sayımda sonucu etkileyecek bir sonuç çıkmadı. Bugün mesai bitimine kadar İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkımız var. Bunu kullanacağız."