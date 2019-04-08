HABER

Karaman'da seçim sonucuna yapılan itiraz reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

AK Parti Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk: - "Tüm oyların yeniden sayılması için gerekçelerimizi belirterek YSK'ya başvurduk. Fakat YSK bu başvurumuzu bugün reddetti"

Karaman'da AK Parti'nin oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz reddedildi.

AK Parti Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonucu tüm sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayıldığını hatırlattı.

Bunun sonucunda MHP adayı ile bin 51 olan farkın, bin 16'ya düştüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz İl Seçim Kuruluna tüm oyların yeniden sayımı için itiraz etmiştik. İl Seçim Kurulu bunu reddederek, geçersiz oyların sayımına karar verdi. Geçersiz oylar sayıldı. Bu sayımda 25 oy lehimize yazıldı. Biz de tüm oyların yeniden sayılması için gerekçelerimizi belirterek YSK'ya başvurduk. Fakat YSK bu başvurumuzu bugün reddetti."

Bu gelişmenin ardından, MHP'den Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı'nın, yarın saat 13.30'da düzenlenecek törenle mazbatasını alacağı öğrenildi.

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
Bursa'da CHP'in geçersiz oylara yönelik itirazı reddedildiBursa'da CHP'in geçersiz oylara yönelik itirazı reddedildi
ATO Üyeleri talep etti, Adalet Bakanlığı talimatıyla nöbetçi noter uygulaması başladıATO Üyeleri talep etti, Adalet Bakanlığı talimatıyla nöbetçi noter uygulaması başladı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.