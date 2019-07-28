Karaman'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Karaman'da serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile merkeze bağlı Zengen köyüne pikniğe giden Bünyamin Kaya, serinlemek için piknik yaptıkları yerin yakınlarındaki Gödet Göleti'ne girdi.

Kaya'nın bir süre sonra suyun içinde kaybolduğunu farkeden ailesi durumu Jandarma ve AKUT ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu Kaya, sudan çıkarıldı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

