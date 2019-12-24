Karaman’da şiddetli rüzgar köy camisinin minaresini yıktı

Karaman’da dün etkili olan şiddetli rüzgarda köy camisinin minaresi yıkıldı.

Karaman’da iki gündür devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkeze bağlı Başkışla köyünde köy camisinin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak bir bölümü yıkıldı. Minarenin yıkılması esnasında kimsenin camide bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Dünde Karaman merkezde iki binanın çatısı uçarken, trafik ve yön levhaları da yerinden kopmuştu. Saatte yaklaşık 80 kilometre ulaşan şiddetli rüzgar ise yerini dün geceden itibaren sağanak yağışa bıraktı.

