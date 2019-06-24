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Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:17 | Son Güncelleme

Operasyonda, bir iş yerindeki para kasasında ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V'yi takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karaman operasyon polis silah kaçakçılığı

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