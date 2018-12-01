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Karaman'da silahlı çatışma: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış (23), evine tabancayla ateş eden Hamza Aylak'a (30), av tüfeğiyle karşılık verdi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış (23), evine tabancayla ateş eden Hamza Aylak'a (30), av tüfeğiyle karşılık verdi. Vücuduna 13 saçma isabet eden Aylak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Aylak, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış'ın evinin önüne gidip, eve tabancayla ateş açtı. 1'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Kılış da, av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Açılan ateş sonucu vücudunun 13 yerine isabet eden saçmalarla yaralanan Aylak, kanlar içinde yere yığıldı. Aylak, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı çatışmadan yara almadan kurtulan Kılış ise olaydan sonra kaçtı. Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonla kaçış istikametine yönelik 'Dar bölge' çalışması yapan polis, Kılış'ı, 500 metre ilerideki bir inşaatta yakaladı. Soruşturma sürüyor.

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