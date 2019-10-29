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Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın otasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi. İki grup çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu. Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ'ın, bacaklarına ve beline isabet etti. Yaralanan Karadağ'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.
ÇATIŞMA ANI DHA KAMERALARINA YANSIDI
Silahlı kavga anı ise DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma sırasında yoldan geçen Zafer Şahin de vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.
YARALI POLİS, 'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'
Yaralanan polis memuru Yücel Karadağ, müdahale eden sağlık görevlilerine ''Panik yapmaya gerek yok. Beni alın buradan. Çıkalım buradan'' diyerek uyarıda bulundu. Ambulansa alındığı sırada da müdürlerine ''Müdürüm iyiyim. Daha önce de yaralanmıştım. Büyütecek bir şey yok." dedi. Yaralı Karadağ ve Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin balkonunda bulunan 2 kişi ile onlara ateş eden 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. sORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR.

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