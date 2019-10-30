HABER

Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:15 | Son Güncelleme

 Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı.

Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın otasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi. İki grup çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu. Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ'ın, bacaklarına ve beline isabet etti. Yaralanan Karadağ'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

ÇATIŞMA ANI DHA KAMERALARINA YANSIDI

Silahlı kavga anı ise DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma sırasında yoldan geçen Zafer Şahin de vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

YARALI POLİS, 'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Yaralanan polis memuru Yücel Karadağ, müdahale eden sağlık görevlilerine ''Panik yapmaya gerek yok. Beni alın buradan. Çıkalım buradan'' diyerek uyarıda bulundu. Ambulansa alındığı sırada da müdürlerine ''Müdürüm iyiyim. Daha önce de yaralanmıştım. Büyütecek bir şey yok." dedi. Yaralı Karadağ ve Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin balkonunda bulunan 2 kişi ile onlara ateş eden 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)
Yalova’da coşkulu cumhuriyet yürüyüşüYalova’da coşkulu cumhuriyet yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.