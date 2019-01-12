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Karaman'da silahlı çatışma: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 08:31 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Hakan Ş.

Karaman'da silahlı çatışma: 5 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Hakan Ş. (28) ve 2 ağabeyi ile kendisini ihbar ettiklerini ileri sürdüğü grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakan Ş.'yi (28), uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla dün düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. Hakan Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Hakan Ş., bugün saat 02.30 sıralarında yanına ağabeyleri Ali ve Hidayet Ş.'yi de alıp, kendisini ihbar ettiğini ileri sürdüğü Mustafa L.'nin, Mümine Hatun Mahallesi 1497 Sokak'taki evine gitti. Hakan Ş., burada pompalı tüfekle Mustafa L. ve yanında bulunan Ercan Ö. ile Mahmut Ü.'nün üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Karşı tarafın da tüfekli karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada, Mustafa L., Ercan Ö., Mahmut Ü. ile Ali Ş ve Hidayet Ş., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Hakan Ş. ise kaçtı. Bu sırada Mustafa L.'nin yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kaçarken otomobille yerde yatan yaralı Ali Ş.'nin üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaçan Hakan Ş., yaklaşık 200 metre ileride, polis tarafından yakalandı. Polis kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

Karaman'da silahlı çatışma: 5 yaralıKaraman'da silahlı çatışma: 5 yaralıKaraman'da silahlı çatışma: 5 yaralıKaraman'da silahlı çatışma: 5 yaralı

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