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Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Karaman’da sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında Beyazkent Mahallesi 1023 Sokak’ta meydana geldi.

Karaman’da sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Beyazkent Mahallesi 1023 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan O.P. (23) ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.P., bacaklarına isabet eden 3 kurşunla vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.P., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, O.P.’yi silahla vurduktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan zanlıyı yakalayabilmek için peşinden gitti. Olayın yaşandığı sokakta çalışma yapan olay yeri inceleme ekibi ise 11 adet tabanca mermisine ait boş kovan tespit etti. Olay yerinde bulunan ve yaralı şahsa ait olduğu ileri sürülen otomobilse yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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