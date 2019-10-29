Karaman'da silahlı kavga: 1'i polis, 2 yaralı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada tarafları ayırmaya çalışan Polis Memuru Yücel Karadağ ve Zafer Şahin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden av tüfeği saçması ile yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

