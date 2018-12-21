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Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 23:18 | Son Güncelleme

Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman’daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler Suriye uyruklu Mahmut K'yi (25) Piri Reis Mahallesi 273 Sokak'ta tabancayla yaralayarak kaçtı.

Bacağından yaralanan Mahmut K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı

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