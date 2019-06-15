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Karaman’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Karaman’da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Olay, gece saat 02.30 sıralarında Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama iş yerinin önünde meydana geldi.

Karaman’da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Olay, gece saat 02.30 sıralarında Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz öğrenilemeyen olayda Ö.S. (48) ve M.Ö. (33) isimli şahıslar bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar iki kişinin yaralandığını görerek, durumu hemen polis ve sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Biri ayağından diğeri ise vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi ise saldırının yaşandığı yerde inceleme yaptı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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