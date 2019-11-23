Karaman’da şüpheli ölüm

Karaman’da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Siyahser Mahallesi 886. Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Cevdet Kara’dan haber alamayan yakınları kontrol etmek için evine gitti. Eve giren yakınları kanepede Kara’nın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekibinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kara’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 çocuk babası olan ve evde tek başına yaşayan Kara’nın uyku apnesi hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

