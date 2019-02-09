Karaman’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Karaman’da izinsiz kazı yaparak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman merkez ve Karaman Akpınar köyünde izinsiz kazı yapmak suretiyle tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ikamet adreslerinde 2 bin 153 adet sikke, 312 adet obje olmak üzere toplam 2 bin 465 adet tarihi eser ele geçirildi. Yapılan aramalarda ise 4 adet dedektör, 2 adet hassas terazi, 5 adet kazma, kürek, çekiç, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 milimetre çapında tabanca, 42 tabanca fişeği, 2 cep telefonuyla sim kartları, 11 kubar esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli şahıslar İ.A., A.K., R.K., H.B., H.A. ve G.D. hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.



