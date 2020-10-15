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Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 19:11 | Son Güncelleme

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan üst geçit yakınlarında meydana geldi.

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Bozkır ilçesinden Karaman’a elma toplamaya gelen tarım işçilerinin içinde bulunduğu Abdurrahman Ç. yönetimindeki 42 AHA 658 plakalı Fort transit minibüs ile Habib K. idaresindeki 70 ABA 547 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs boş tarlaya girerken içinde bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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