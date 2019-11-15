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Karaman'da trafik kazaları: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

Karaman'da trafik kazaları: 6 yaralı

Karaman'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa Keleş (34) yönetimindeki 70 AT 333 plakalı otomobil, Karaman - Konya karayolunun 20. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi girişinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Keleş ile annesi Gülbahar Keleş (63), Ümmügülsüm Atçeken (37) ve annesi Zekiye Atçeken (63) yaralandı.

Diğer kazada ise Nihat Yurtalan (45) idaresindeki 06 YB 4022 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karacaören köyü yolunda, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yurtalan ile araçta bulunan Recep Demirel (47), yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Kaza trafik kazaları

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