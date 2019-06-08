HABER

Karaman’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletbin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 01.00 sıralarında Ermenek Güneyyurt Karayolunun 2.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletbin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ermenek Güneyyurt Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah Korkmaz (24) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 ZE 543 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Motosikletiyle menfeze düşen çiftçi öldüMotosikletiyle menfeze düşen çiftçi öldü
El freni çekilmeyi unutulan otomobil işyerine girdiEl freni çekilmeyi unutulan otomobil işyerine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.