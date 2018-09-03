Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Çerci (42) idaresindeki 33 HT 429 plakalı kamyonet, Karaman-Ayrancı karayolunun 40'ıncı kilometresinde, Suriye uyruklu Muhammed Alsaad (37) yönetimindeki 01 AAB 344 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil ise orta refüje çıkarak durabildi.
Kazada, sürücüler ile Şerife Çerçi (40), A.Ç. (13) ve Suriye uyruklu İssa Alkhatip (38) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mustafa Çerçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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