Karaman’da trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı

Karaman’da buzlanma nedeniyle karşı şeride geçen kamyonete otomobilin çarpması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Karaman’ın Kazamkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya’dan Karaman’a gelmekte olan Rasim S.,(42), yönetimindeki 70 DV 540 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Karaman’dan Konya yönüne gitmekte olan Tuna Ö.,(32), idaresindeki 42 TS 005 plakalı otomobilde, duramayarak kaza yapan kamyonete çarparak orta refüje çıktı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Ayşe K. (32), Melih Mete K. (5), İrem K.(10), ile Selim Araf K. (1), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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