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Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Karaman’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu kavşakta meydana geldi.

Karaman’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 70 T 0132 plakalı ticari taksi ile 07 NU 747 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 5’i yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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