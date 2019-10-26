Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı

Karaman’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 70 T 0132 plakalı ticari taksi ile 07 NU 747 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 5’i yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

