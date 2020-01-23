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Karaman'da tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 02:59 | Son Güncelleme

Karaman'da tüfekle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı

Karaman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılan evdeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 391. sokaktaki bir eve tüfekle ateş edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bu sırada, evde bulunan Ayten Karaca vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman kurşunlanma polis

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