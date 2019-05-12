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Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 02:03 | Son Güncelleme

Karaman’da 742’nci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde “Türkçe aşkı vatan aşkı” yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.Vatandaşlar yürüyüş için Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplandı.

Karaman’da 742’nci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde “Türkçe aşkı vatan aşkı” yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.
Vatandaşlar yürüyüş için Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplandı. Kalabalık bando eşliğinde ellerinde meşale ve Türk bayrakları ile yürüyüşe geçerken, havai fişek gösterisi de yapıldı. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tamamlandı. Yürüyüşe Taşkale Seyirlik Oyun ekibi de katılarak renk kattı. Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bu memleket Türkçenin devlet dili ilan edildiği kutlu bir memlekettir” dedi.
Bu memleket Yunus Emre ‘nin sevgi ve hoşgörüsüyle yoğrulmuş mübarek bir memlekettir diyen Kalaycı, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin o ihtişamlı günlerini tekrardan yaşayacağız. Bundan sonra Türk Dil Bayramını uluslararası düzeyde kutlayacağız” diye konuştu.
Etkinliğin sonunda Karaman Belediyesi tarafından yürüyüşe katılan vatandaşlara sahur ikramı yapıldı.

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi

Karaman’da ‘Türkçe aşkı vatan aşkı’ yürüyüşü düzenlendi
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