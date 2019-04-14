HABER

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Karaman’da Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk’ün podyuma çıktığı defilede gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri tanıtıldı.Bir otelde gerçekleşen defileye Karamanlı bayanlar büyük ilgi gösterdi.

Karaman’da Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk’ün podyuma çıktığı defilede gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri tanıtıldı.
Bir otelde gerçekleşen defileye Karamanlı bayanlar büyük ilgi gösterdi. Defilede bu yılın modası gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri ünlü mankenlerin de aralarında bulunduğu 14 manken tarafından tanıtıldı. Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk’ün de podyuma çıktığı ‘Yaz Düğün Şenliği’ adı altındaki defile yaklaşık bir saat sürdü.

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.