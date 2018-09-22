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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı

Karaman'da, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.H.T. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıların evinde yaptığı aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H.T. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.H.T. tutuklandı, M.A. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu sosyal medyadan sattığı ileri sürüldü.

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Karaman operasyon uyuşturucu

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