Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda 1820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fevzi N. ve Seda E., adliyeye sevk edildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi N. ve Seda E.'nin kente uyuşturucu hap sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı belirleyip, takibe aldı. Kent merkezi girişinde yapılan operasyonla araç durduruldu. Yapılan aramada 1820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Fevzi N. ve Seda E. de gözaltına alındı. İki kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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