HABER

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:44 | Son Güncelleme

KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise 2010 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.'nin Hatay'dan Karaman'a uyuşturucu hap getirerek sokak üzerinde satacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis Ayşe E. ve Mahmut K.'nın aracını takibe alıp Karaman kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2010 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken Ayşe E. ve Mahmut K. gözaltına alındı. Kenan G. de evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kenan G.'nin evinde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
3 kişi, gerçekleştirilen sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKaraman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKaraman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
İnegöl’de kazaların bilançosu ağır oldu: 15 yaralıİnegöl’de kazaların bilançosu ağır oldu: 15 yaralı
Şanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.