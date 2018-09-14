HABER

Karaman'da uyuşturucu operasyonu; 3 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 bin 23 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 bin 23 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri; Mehmet S., Sadık A. ve Uğur Ş.'nin Karaman'a uyuşturucu hap getireceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, şüphelilerin içinde olduğu otomobili Ayrancı ilçesi çıkışında durdurdu. Düzenlenen operasyonda Mehmet S., Sadık A. ve Uğur Ş. gözaltına alınırken, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenen 4 bin 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet S., Sadık A. ve Uğur Ş., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltıŞanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı
FETÖ'den tutuklu Kırmızıtaş Holding sahipleri tahliye edildiFETÖ'den tutuklu Kırmızıtaş Holding sahipleri tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.