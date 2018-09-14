Karaman'da uyuşturucu operasyonu; 3 kişi adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 bin 23 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri; Mehmet S., Sadık A. ve Uğur Ş.'nin Karaman'a uyuşturucu hap getireceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, şüphelilerin içinde olduğu otomobili Ayrancı ilçesi çıkışında durdurdu. Düzenlenen operasyonda Mehmet S., Sadık A. ve Uğur Ş. gözaltına alınırken, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenen 4 bin 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet S., Sadık A. ve Uğur Ş., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

