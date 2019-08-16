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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin kente gelip uyuşturucu ticareti yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişinin kente geldiği aracı belirleyip takibe aldı. Düzenlenen operasyonda kent merkezi girişinde araç durduruldu. Yapılan aramada 11 kilo 750 gram kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Araçtaki Seçkin D., Ali K. ve Ahmet K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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