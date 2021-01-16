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Karaman’da uyuşturucu operasyonu 34 gözaltı

16.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Karaman’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8’i kadın 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı operasyon yaptı.

Karaman’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8’i kadın 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı operasyon yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 8’i kadın 34 kişi evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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