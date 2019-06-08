Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları takip sonucu 4 kişilik çeteye ulaştı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 50 uyuşturucu hap ele geçirdi, Yasin K. (21), Durmuş Ali S. (21), Sinan Ş. (26) ve Fatih D. (21) gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

