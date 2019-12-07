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Karaman’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

Karaman’da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İran’dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman’da sattıkları yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı.

Karaman’da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İran’dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman’da sattıkları yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışma sonucu, yabancı uyruklu C.A. (25) ile A.T.’yi (25) metamfetamin diye tabir edilen 2,35 gram uyuşturucuyla yakaladı.
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 zanlı, devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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