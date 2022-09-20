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  4. Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

20.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen Y.G, M.K, H.K. B.K. ve R.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.G, M.K. ve H.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.O'ya ise ev hapsi verildi.

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Karaman uyuşturucu operasyon

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