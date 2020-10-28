HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:59 | Son Güncelleme

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y, Y.T.

Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y, Y.T. ve A.R.C.’yi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalayarak gözaltına alırken, bir miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken A.Y., ve A.R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Van'da terör örgütü PKK'ya darbeVan'da terör örgütü PKK'ya darbe
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Ayakkabısının fiyatı şoke etti!
Ayakkabısının fiyatı şoke etti!
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Bornozlu pozu dalga konusu oldu
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Başsavcılık'tan Hatay'daki orman yangınıyla ilgili açıklama
Açıklama geldi: Ayrıntılı soruşturma sürüyor
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da polis memuru dehşet saçtı! Beylik tabancasıyla komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62
Bakan Koca: İstanbul'da son 1 haftada vaka artış oranı yüzde 62
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.