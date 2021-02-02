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Karaman’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

02.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Karaman’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı.

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler E.Y. ve U.Z. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların gösterdiği yerde yapılan aramalarda 245 adet ekstasy hap, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ile uyuşturucudan temin edildiği değerlendirilen bin 145 lira para ele geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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