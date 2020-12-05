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Karaman’da uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı

05.12.2020 13:13 | Son Güncelleme:
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Karaman’da uyuşturucudan aranan zanlı tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucudan aranan Z.Y isimli şahsın, kente il dışından uyuşturucu getireceği yönünde duyum alması üzerine şahsı takibe aldı.

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucudan aranan Z.Y isimli şahsın, kente il dışından uyuşturucu getireceği yönünde duyum alması üzerine şahsı takibe aldı. Daha sonra şahıs ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltını alınırken, bin 586 gram esrar maddesi de ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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