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Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen Y.

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen Y. K. (21), D.A.S. (21), S.Ş. (26) ve F.D. (21) isimli şahısları yakaladı. Ekipler yakalanan şahıslarda 50 adet ecstasy hap ile 1 gram bonzai ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A.S. serbest kalırken, diğer üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

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