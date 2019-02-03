HABER

Karaman'da vatandaşların leğen ve tepsilerle kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 19:23 | Son Güncelleme

Sarıveliler ilçesinde ilk kez düzenlenen kızak şenliğine katılan vatandaşlar, belediyenin yaptırdığı kızaklar yeterli olmayınca, evlerinden getirdikleri poşet, leğen ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendiler

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen kızak şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Belediyesi tarafından Delikkaya Mevkisi'nde düzenlenen şenliğe, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Belediyenin yaptırdığı 400 kızak katılımcılara yetmedi. Bunun üzerine vatandaşlar evlerinden getirdikleri poşet, leğen ve tepsilerle gönüllerince kaymanın zevkini çıkardı.

Çocuk, genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği şenliğe katılanlara, Belediye tarafından sucuk ekmek ikram edildi.

Belediye Başkanı Hayri Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toroslar'da kurulu ilçenin bazı bölümlerinde 3 metreden fazla kar olduğunu söyledi.

Sarıveliler'de kayak pisti olarak düzenlenmeye uygun birçok yer bulunduğunu ifade eden Samur, şunları kaydetti:

"İlk defa yaptığımız bu etkinlikte ilçe halkını bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda öğrencilerimize bir yarıyıl hediyesi vermiş olduk. Biz belediye olarak 400 kızak yaptırdık. Kaymak isteyen binden fazla insan var. Kayanlar kızaklarını başkalarına devrediyor. Evlerinden tepsilerini getirenler var. Çocuklar, gençler eğleniyor. Bu kadar ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz."

Birçok yerde taşıma karla kayak pisti yapılmaya çalışıldığını belirten Samur, "İlçemize bir kayak tesisi yapılması için çalışmaları başlattık. Turizmin kalbinin attığı Alanya'ya 70 kilometre uzaklıktayız. Yapımı devam eden yollar tamamlandığında bu mesafe 40 dakikaya inecek. Yani insanlar Alanya'da denize girip 45 dakika sonra ilçemizde karın tadını çıkarabilirler." diye konuştu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem, Küçükbakkalköy semt pazarında esnafı ziyaret ettiAK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem, Küçükbakkalköy semt pazarında esnafı ziyaret etti
Sarıgül: Bülent Ecevit'in siyasi nezaketi ve siyasi zarafetinden geliyoruzSarıgül: Bülent Ecevit'in siyasi nezaketi ve siyasi zarafetinden geliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman Kızak Şenliği Sarıveliler İlçesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de herkes kayıp gençleri arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.