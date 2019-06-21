Karaman’da yaşanan sel anı cep telefonuna yansıdı

Karaman merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşanan sel anı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akpınar köyünde aniden başlayan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Şiddetli yağış nedeniyle evlerine sığınan vatandaşlar köy meydanından geçen sel anını cep telefonuyla çekti. Ekili alanların kısmen zarar gördüğü selde, tarım malzemeleri sürüklenirken, ahır ve bazı evleri su bastı.

Akpınar Köyü Muhtarı Ali Uluer, aniden başlayan yağmur sonrası köyümüzde sel oluştu. Allah’a şükürler olsun ki yaşanan selde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Sel nedeniyle arpa ekili arazilerde kısmen zarar oluştu. Bunun dışında sel suları nedeniyle bazı ahır ve evleri su bastı diye” konuştu.

