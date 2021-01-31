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Karaman’da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

31.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Karaman’da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı.

Karaman’da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Camide büyük maddi hasar oluşurken, minaredeki güvercinler de telef oldu.
Merkeze bağlı Ağılönü köyünde gök gürültülü sağanak sırasında Ağılönü köyü camisinin minaresine yıldırım düştü. Cami minaresi tamamen yıkılırken, minaredeki güvercinler de telef oldu. Yıldırımın düşmesiyle elektrik panosu patladı, camideki elektronik malzemeler ve tesisat tamamen zarar gördü. Ayrıca yıldırımın düşmesi sonucu sulama deposunun zarar gördüğü ve köye içme suyu verilemediği öğrenildi.
Köy sakinlerinden Sami Kabak (62), gece yoğun yağışla birlikte caminin minaresine yıldırım düştüğünü söyledi. Minarenin tamamen yıkıldığını ve tesisatların yandığını ifade eden Kabak, “Köyümüze gece çok şiddetli yağmur yağdı. Yıldırımın düşmesi sonucu tüm köy sallandı. İçme suyu kuyumuz da zarar gördü. Köyde bütün beyaz eşyaların yandığını öğrendik. Elektrikler de kesildi. Sabah saatlerinde MEDAŞ ekipleri gelerek çalışma yaptı” diye konuştu.
Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ta köye gelerek incelemelerde bulundu.

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