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Karaman'daki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Karaman'da 5 Ağustos'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

C.A.Y. (20), M.Y. (18), E.K. (20), U.C. (19) ile R.E.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A.Y tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeltek Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada Beytullah Yanık hayatını kaybetmiş, C.A.Y, M.Y, E.K. ve U.C. yaralanmıştı.

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bıçaklı kavga Karaman

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