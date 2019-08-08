Karaman'daki bıçaklı kavga

Karaman'da 5 Ağustos'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
C.A.Y. (20), M.Y. (18), E.K. (20), U.C. (19) ile R.E.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A.Y tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çeltek Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada Beytullah Yanık hayatını kaybetmiş, C.A.Y, M.Y, E.K. ve U.C. yaralanmıştı.
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