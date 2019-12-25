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  4. Karaman'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Karaman'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, polis operasyonunda gözaltına alınan İsmail G.

KARAMAN'da, polis operasyonunda gözaltına alınan İsmail G. ile Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro amirliği ekipleri, Gürcistan uyruklu Phikria G.'nin fuhşa zorlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçundan kaydı bulunan İsmail G. ile Murat T. ve İdris K.'nin Gürcü kadını fuhşa zorladığını belirledi. Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, İsmail G., Murat T., İdris K. ile Phikria G.'yi gözaltına aldı. Mağdur olduğu anlaşılan Phikria G., ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen İsmail G. ve Murat T., 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten tutuklanırken, İdris K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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