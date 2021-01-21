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  4. Karaman’daki operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 11’i tutuklandı

Karaman’daki operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 11’i tutuklandı

21.01.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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Karaman’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 11’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üç gün önce gözaltına alınan şüphelilerden 13’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karaman’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 11’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üç gün önce gözaltına alınan şüphelilerden 13’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sabah erken saatlerde sevk edilen zanlılardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer gözaltındaki 28 zanlının ise emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.
Karaman’da 16 Ocak’ta Konya’dan gelen özel harekat polisinin de destek verdiği ve 300 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 10’u kadın 41 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınların görüntülerini de çekerek şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.
Şahısların ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda da 5 adet tabanca, 5 adet tüfek, 7 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 102 mermi, 450 adet uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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