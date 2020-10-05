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Karaman’daki orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 19:29 | Son Güncelleme

Karaman’ın Başyayla ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kışla köyü Yarbağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karaman’ın Başyayla ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kışla köyü Yarbağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ermenek Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede yaklaşık 6 hektarlık alanın kül olduğu belirlendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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