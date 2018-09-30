Karaman'daki trafik kazası

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden baba Murat (35), 5 aylık hamile eşi Ebru ile 4 yaşındaki kızları Ebru Koraş'ın naaşları, Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Başyayla ilçesine bağlı Kışla köyüne getirildi.

Hastanedeki müdahaleye rağmen karnındaki bebeği kurtarılamayan anne ile eşi ve çocuğunun cenazeleri, ikindi namazını müteakip köy okulunun bahçesinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine ailenin yakınları, Konya'da infaz koruma memurluğu yaptığı öğrenilen baba Koraş'ın mesai arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.

Murat Koraş yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, dün Başyayla-Ermenek karayolu Katranlı köyü yol ayrımında devrilmiş, sürücü ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki İkra Koraş, kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Koraş, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

