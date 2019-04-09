Karaman'daki uyuşturucu operasyonuda 3 tutuklama

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler A.A (32), M.Ü (25), M.T (24), E.Ş (27) ve M.K'yi (24) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 bin 874 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A, M.K. ve M.Ü. tutuklanırken, M.T. ve E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

