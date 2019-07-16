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Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 22:27 | Son Güncelleme

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti.

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Yapılan takip ve çalışma sonucunda H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C., isimli kadın yakaladı. Ekipler zanlıların gösterdiği yerde 11 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirdi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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